Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -PHNIX wird an 2022 INTERCLIMA und CHILLVENTA teilnehmen. Beide HLK-Messen sind in der Wärmepumpenbranche renommiert. In den letzten Monaten bereiteten sich die PHNIX-Teams auf diese beiden bevorstehenden Events vor, um auf den Messen die innovativsten Produkte präsentieren zu können.Über die HandelsmessenINTERCLIMA ist eine der ältesten Fachmessen Frankreichs mit internationaler Reichweite und der Ort des Geschehens für Heizausrüstung aller Größen und Arten von Gebäuden und Märkten, sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte. Sie findet dieses Jahr vom 3. bis 6. Oktober in Paris, Frankreich statt.Die CHILLVENTA ist eine Weltleitmesse, die für ihren umfassenden Überblick über Kälte-, Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpentechnik bekannt ist. Sie findet dieses Jahr vom 11. bis 13. Oktober in Nürnberg statt.PHNIX konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Wärmepumpen und die Bereitstellung umfassender energiesparender Lösungen. Auf den Messen zeigt PHNIX seine modernsten Wärmepumpentechnologien und -produkte für drei verschiedene Anwendungen. Insbesondere wird PHNIX seine nagelneuen R290 Wärmepumpen für private und gewerbliche Anwendungen mit unterschiedlichen Kapazitäten präsentieren - ein Ereignis, das sicher nicht verpasst werden sollte. Außerdem werden PHNIX-Produktexperten auf der Messe anwesend sein, um den Besuchern die neuesten Wärmepumpentechnologien und Einblicke in die Branche zu vermitteln.Über die Präsentationen:- Hausheizung, Wärmepumpe für Kühlung und Warmwasser- R290 Luft-Wasser-Wärmepumpe-GreenTherm-Reihe- R32 Luft-Wasser-Wärmepumpe-HeroPremium-Serie mit transparentem Schrankdesign- Multifunktions-Wassertank- Wasser-Gebläsekonvektor- Die neueste R32 Wärmepumpe- All-in-one-Wärmepumpen-Wassererwärmer- R290 airExpert 300L- R290 airExpert 100L- airSplit- Kommerzielle Wärmepumpen-Wasserheizungslösung- R290 HeatMaster-Reihe- PolariesPro-Reihe"Die Anforderungen an umweltfreundliche Wärmepumpentechnologien auf dem Weltmarkt wurden nach dem Vorschlag des klimaneutralen Konzepts erhöht. Das ist einer der Gründe, aus dem wir kontinuierlich im HLK-Bereich forschen und entwickeln. Wir haben mehrere Arten von Wärmepumpen für private und gewerbliche Anwendungen entwickelt, die auf unseren kommenden Messen zum ersten Mal auf dem Markt vorstellen werden." Peter Wang, stellvertretender Generaldirektor von PHNIX, verantwortlich für das Auslandsgeschäft von PHNIX.Informationen zu PHNIXAls führender Wärmepumpenhersteller in China hat sich PHNIX auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Wärmepumpen und Energiesparlösungen spezialisiert. Nahezu 50 % der Produkte von PHNIX werden nach Europa, Nordamerika, Australien und in andere ausländische Märkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1906336/PHNIX_Will_Attend_Interclima_Chillventa_Expo_Its_Newest_Heat_Pump.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phnix-wird-mit-seinen-neuesten-warmepumpen-innovationen-an-der-interclima-und-chillventa-expo-2022-teilnehmen-301632642.htmlPressekontakt:Janete Chen,janete_chen@phnix.com,+86-020-39067742Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120722/5329282