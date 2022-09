Essen (ots) -



Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen wollen in NRW bald Umweltprojekte mit so genannten "Umweltschecks" fördern. Vorbild sind die schon vor Jahren eingeführten "Heimatschecks". Initiativen und Privatleute, die zum Beispiel Bäume pflanzen, Bäche pflegen und Insektenhotels bauen, dürfen wohl bald auf finanzielle Unterstützung des Landes hoffen. Mit einem entsprechenden Antrag, der der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung vorliegt (WAZ, Montagsausgaben) beschäftigt sich in dieser Woche der Landtag.



"Der Einsatz von Ehrenamtlichen für unsere Gesellschaft und Umwelt ist für uns unbezahlbar - aber wir wollen dennoch Wertschätzung ausdrücken. Das war bereits die Idee der erfolgreichen Heimat-Schecks, mit denen wir das Engagement der Menschen für die Gemeinschaft vor Ort würdigen - ein Prinzip, das wir jetzt auf den Einsatz für Arten-, Natur- und Umweltschutz ausweiten wollen", sagte Ralf Nolten, Umweltexperte der CDU-Landtagsfraktion, der WAZ. Sein Kollege Volkhard Wille aus der Grünen-Fraktion ergänzte: "Die vielen kleinen Projekte wie das Anlegen von Wild- und Obstbaumwiesen oder das Bauen von Nistkästen sorgen vor Ort mit dafür, die Artenvielfalt zu stärken. Mit den Umwelt-Schecks wollen wir Initiativen, Nachbarschaften und einzelne Bürgerinnen und Bürger bei der Umsetzung ihrer Ideen für Artenschutz- oder andere Umweltprojekte unbürokratisch unterstützen."



