Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag zur Erkundung eines Aquiferspeichers von Hamburger Energiewerke GmbH



CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG erhält Bohrauftrag zur Erkundung eines Aquiferspeichers von Hamburger Energiewerke GmbH Speicherung industrieller Abwärme im Untergrund

Auftragswert bei Vollabruf aller angebotenen Leistungen im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich Oberhaching / Ascheberg, 26. September 2022 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat von der Hamburger Energiewerke GmbH einen Auftrag zur Erstellung eines Bohrplatzes inklusive Ausführungsplanung und Niederbringung einer Bohrung zur Erkundung eines Speicherhorizonts sowie optional einer zweiten Bohrung erhalten. Der Auftragswert liegt bei Vollabruf aller angebotenen Leistungen im oberen einstelligen Millionenbereich. Der Bohrbeginn ist für November 2022 geplant, die Bohrlänge ist je mit circa 1.600 m vorgesehen. Die erste Bohrung soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Vorstandssprecher Andereas Tönies sagt zum Bohrauftrag: "Aquiferspeicher sind ein wichtiger Baustein beim Aufbau einer klimafreundlichen Wärmeversorgung. Sie erhöhen die Flexibilität durch saisonale Speicherung von Wärmeenergie in natürlichen Speichern unter der Erde. Das Projekt Tiefstack in Hamburg wird für die sichere Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Wärme ein Referenzprojekt darstellen." Zweite optionale Bohrung für Förderbrunnen Der Auftraggeber will am Standort Tiefstack, Hamburg, einen sog. Aquiferspeicher errichten. Dieser soll als saisonaler Speicher für überflüssige, klimaneutrale Abwärme aus regionalen Industrie- und Abfallverwertungsbetrieben dienen. Die gespeicherte Wärme wird dann bei Bedarf in das Fernwärmenetz der Hamburger Energiewerke eingespeist. Der geplante Aquiferspeicher dient als Demonstrationsanlage zur Evaluation der Nutzbarkeit des Hamburger Untergrunds zur Wärmespeicherung, der Speicherperformance und der Sammlung von ersten Betriebserfahrungen bei der Integration eines Tiefenwärmespeichers in das Fernwärmenetz. Die Vertragsparteien haben - bei nachgewiesener, ausreichender Förderrate der ersten Bohrung - ebenfalls vereinbart, eine zweite Bohrung niederzubringen. Diese soll dann zum Förderbrunnen ausgebaut werden. Rege Nachfrage zur Erschließung geothermischer Energie Insgesamt ist das Interesse von Kommunen, Stadtwerken und privaten Investoren zur Erschließung und Nutzung regional vorhandener geothermischer Energie rege. Die Daldrup & Söhne AG erwartet in den nächsten Quartalen weitere größere Bohraufträge. Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Presse- & Investor Relations-Kontakt Daldrup & Söhne AG Falk v. Kriegsheim Fon +49 (0)2593-9593-29 Fax +49 (0)2593-9593-60 Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu 82041 Oberhaching www.daldrup.eu





