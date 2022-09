Der amerikanische Schuhhändler Shoe Carnival Inc. (ISIN: US8248891090, NASDAQ: SCVL) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar auszahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 18. Oktober 2022 (Record date: 4. Oktober 2022). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet somit 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,86 US-Dollar (Stand: 23. September 2022) ergibt sich eine aktuelle ...

