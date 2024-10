© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren stärker wachsen und auch ihre Aktionäre stärker an dem Erfolg beteiligen. So sollen die Ausschüttungen mehr als erwartet erhöht werden. Was geplant ist.Die Deutsche Telekom hat ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt, die vor allem Aktionäre erfreuen dürften. Das Unternehmen plant, seine Dividende für das Geschäftsjahr 2024 deutlich anzuheben, gab der DAX-Konzern vor einer Investorenveranstaltung am Donnerstag in Bonn bekannt. Europas größter Telekomkonzern will demnach im kommenden Jahr 90 Cent je Anteilsschein ausschütten, verglichen mit 77 Cent pro Aktie, die Mitte April für 2023 an die Aktionäre ausgegeben wurden. Das ist …