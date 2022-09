DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VW - Volkswagen könnte Teile der Produktion seines neuen Elektro-Busses ID Buzz auf einen weiteren Standort außerhalb der Hauptlinie in Hannover ausdehnen. Am Stammsitz der leichten Nutzfahrzeuge (VWN) sei man bei dem Modell vorerst "für eine Kapazität von bis zu 130.000 pro Jahr eingerüstet", sagte Markenchef Carsten Intra. Maximal sei eine Jahresproduktion von bis zu 150.000 Einheiten erreichbar. Auch weil die Fabrik für Projekte von Audi und Bentley vorbereitet wird, ist der Platz begrenzt. "Wir könnten uns gut vorstellen, eine Drehscheibe für den ID Buzz in einem unserer beiden Werke in Polen einzurichten", sagte Intra. (FAZ)

