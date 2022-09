Die Produktion von grünem Wasserstoff kann nicht nur an Land, sondern auch auf hoher See erfolgen. Diesen Beweis haben die Wasserstoff-Spezialisten Plug Power und Lhyfe geliefert. Vergangene Woche konnten die Gesellschaften den ersten Standort zur Wasserstoffproduktion auf See mithilfe von Offshore-Windkraft in Betrieb nehmen.Auf einer schwimmenden Plattform mit einem Elektrolyseur (Leistung ein Megawatt) aus dem Hause Plug Power im französischen Saint-Nazaire wurde das Vorzeigeprojekt mit dem Namen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...