München (ots) -Amazon hat zum ersten Mal 'Prime Exklusive Angebote' (http://www.amazon.de/earlyaccess) angekündigt, ein zweitägiges globales Shopping-Event exklusiv für Prime-Mitglieder. Die Aktion beginnt am 11. Oktober um 00:00 Uhr morgens und läuft bis zum 12. Oktober um 23:59 Uhr in 15 Ländern gleichzeitig: Österreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, der Türkei, Großbritannien und den USA.'Prime Exklusive Angebote' ermöglicht Prime-Mitgliedern einen frühzeitigen Zugang zu tausenden exklusiven Deals von Top-Marken. Das Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien - darunter Elektronik, Spielzeug, Beauty, Fashion und Haushalt."Wir wissen, dass Kund:innen günstige Preise schätzen. Daher sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, diese zu ermöglichen", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon.de. "Mit unserem neuen 'Prime Exklusive Angebote'-Event präsentieren wir unseren Prime-Mitgliedern tolle Angebote von Top-Marken aus allen Kategorien. Reinschauen lohnt sich, denn es ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei - sogar für diejenigen, die jetzt schon für Weihnachten planen."Schon früher sparenMitglieder müssen nicht darauf warten, Zugang zu den neuen, exklusiven Angeboten zu erhalten. Viele sind bereits vor dem Shopping-Event verfügbar. Dazu zählen unter anderem Deals auf Prime Video: Vom 7. bis zum 9. Oktober können Prime-Mitglieder in Deutschland bis zu 80 % bei neuen und beliebten Filmen sparen.Vorbereitung auf 'Prime Exklusive Angebote'Amazon macht es mit Erinnerungen sowie zugeschnittenen Produktempfehlungen und Benachrichtigungen einfacher als je zuvor, sich auf das zweitägige Shopping-Event vorzubereiten. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, aber beim 'Prime Exklusive Angebote'-Event dabei sein möchten, können unter Amazon.de/Prime Mitglied werden oder den Service 30 Tage lang gratis nutzen, um an der Aktion teilzunehmen.Amazon Music Unlimited testenPrime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten den Service vier Monate kostenlos - mit 90 Millionen Songs ohne Werbung sowie Millionen von Podcast-Episoden. Nicht-Prime-Mitglieder können den Service ebenfalls für drei Monate gratis testen. Das Angebot gilt ab dem 26. September und endet am 12. Oktober.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0Fax +49 (30) 247 587 - 77amazon@zucker.berlinwww.zucker.berlinOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5329315