Aktien: Mercedes-Benz goes green

Anzeige / Werbung Den Strukturwandel in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität hat Mercedes-Benz angenommen: Der Premiumhersteller setzt dabei auf reine Elektroautos. Nun stellt sich das Unternehmen selbst noch grüner auf. In Zeiten steigender Energiepreise, getrieben durch den russischen Krieg in der Ukraine, orientieren sich viele Unternehmen neu. Auch Mercedes-Benz will für seinen Energiebedarf künftig mehr erneuerbare Energien nutzen. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie das Dax-Unternehmen bekanntgab, soll dafür auf dem Gelände des Testzentrums in Papenburg im Emsland ein Windpark entstehen. Dieser soll bis Mitte der 2020er-Jahre fertiggestellt sein. Eine zweistellige Zahl von Windkraftanlagen solle dann mehr als 100 Megawatt Leistung erzielen. Damit könnten dann mehr als 15 Prozent des jährlichen Energiebedarfs des Autobauers gedeckt werden. Im Gespräch sei auch der Aufbau von Photovoltaikanlagen. Seit 1998 gibt es das Testgeländer im Emsland, wo Mercedes-Benz Forschung und Entwicklung betreibt. Die jetzigen Pläne begründete der Konzern mit dem Verweis auf die eigenen Nachhaltigkeitsziele. Mercedes-Benz-Aktie nähert sich Jahrestief an Die Aktie von Mercedes-Benz befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend und testet derzeit die Unterstützung etwas oberhalb von 53 Euro. Die 200-Tagelinie (rot) ist schon seit geraumer Zeit fallend, nun dreht auch der MACD (Momentum) wieder abwärts und stützt den Abwärtstrend. Das Jahrestief bei rund 50 Euro ist die nächste wichtige Unterstützung, bei 60 Euro liegt der nächste Widerstand. Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0005439004,DE0007100000,DE0007664039,US88160R1014

