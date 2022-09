W. P. Carey (WKN: A1J5SB) ist kein Dividendenaristokrat, das jedoch aus einem ziemlich einfachen Grund: Der Real Estate Investment Trust ist erst seit dem Jahre 1998 und damit noch keine 25 Jahre an einer Börse notiert. Natürlich ist das in gewisser Weise eine Formalität. Aber eine, auf die es eben ankommt. Trotzdem dürfte es für viele Einkommensinvestoren nur Formsache sein, dass W. P. Carey im nächsten Jahr zum Kreis der Dividendenaristokraten gehört. Was passiert dann eigentlich? Das wollen wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...