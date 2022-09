The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.09.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2022



ISIN Name

DE000A2E4QV2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22

AT0000A1XJN4 ERSTE GP BNK 17-22MTN1562

US75884RAT05 REGENCY CENTERS 2024

US500769HP20 KRED.F.WIED.V.17/2022 DL

DE000HLB2GT8 LB.HESS.THR BON15/22DAI

US91087BAT70 MEXIKO 22/33

DE000A2DA414 CONSUS R.ESTATE AG NA ON

XS0177447983 AVIVA PLC 03/UND.FLR

XS2091216205 E.ON SE MTN 19/22

