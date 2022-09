The following instruments on XETRA do have their first trading 26.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.09.2022Aktien1 GRS517003000 BRIQ Properties Real Estate Investment Company2 GRS222213001 Ekter S.A.3 GRS397003005 Elton S.A.4 PTIBS0AM0008 Ibersol SGPS, S.A.5 GRS372003004 Iktinos Hellas S.A.6 GRS432003028 Intracom Constructions Technical and Steel Constructions S.A.7 GRS065003014 Papoutsanis S.A.8 GRS497003012 Premia Real Estate Investment Co. S.A.9 US98390P1066 Xvivo Perfusion AB ADR10 CA13875F1018 Canxgold Mining Corp.11 CA72750P3034 PlantX Life Inc.12 IT0005508921 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.13 US0357108390 Annaly Capital Management Inc.14 US05360L3042 Avenue Therapeutics Inc.15 CA38141A4046 Goldgroup Mining Inc.16 MHY8897Y1986 TOP Ships Inc.17 US59564R5000 Midatech Pharma PLCAnleihen1 NO0012704107 B2Holding ASA2 CH1206367406 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken