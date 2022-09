Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die Funktionen in iOS 16, die Frage nach dem Gehalt und den Figma-Adobe-Deal. Die Konferenzsaison läuft auf Hochtouren, Partys und andere Späße inklusive - fast ist es so, als wäre nie was gewesen. Die DMEXCO verkündet ihr Comeback beispielsweise mit nach Veranstalterangaben 40.000 Menschen vor Ort. Etwa genauso viele waren dem Vernehmen nach zeitgleich ein paar tausend Kilometer entfernt in Kalifornien bei der Dreamforce von Salesforce. Auf dem Rückweg hätten die Dreamforcer am Flughafen durchaus auf Arnold Schwarzenegger treffen können, der sich gerade auf den Weg zur Bits&Pretzels in München gemacht hat. Hierzulande hätte sich zwischendrin auch die Möglichkeit zur Teilnahme an der sehr feinen Next Conference inklusive Reeperbahn-Festival ergeben. Demnächst stehen zum Beispiel in München die Medientage auf dem Programm. Ziemlich viel los also, ziemlich viele Menschen ...

