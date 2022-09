Airbus Konzernchef Guillaume Faury?hat am Freitag anlässlich des Kapitalmarkttages viel Optimismus versprüht. Der Konzern halte trotz Herausforderungen in den Zulieferungsketten an seinen Auslieferungszielen fest. Analysten senkten im Anschluss zwar ihre Kursziele, sehen für die Aktie allerdings noch immer Luft nach oben.Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bleibt weiterhin bullish. Sie senkte das Kursziel von 145 Euro auf 140 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Buy". Mit Blick auf die mittelfristigen ...

