Auch die Aktie von Shell musste zuletzt wieder deutlich Federn lassen. So belastete in der Vorwoche der Rückgang der Ölpreise die Anteilscheine des britischen Energieriesen kräftig. Doch nach Ansicht der Experten des Analysehauses Jefferies, stellt das aktuelle Kursniveau eine sehr gute Kaufchance dar. So hat deren Analyst Giacomo Romeo die Einstufung für die Dividendentitel im Rahmen einer Branchenstudie auf "Buy" belassen. Das Kursziel hat er indes sogar von 2.700 auf 3.300 Britische Pence (umgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...