FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Varta nach der vom Unternehmen gestrichenen Jahresprognose von 69 Euro auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die erneute Verfehlung der selbst gesteckten Ziele dürfte den Aktienkurs kurz- und mittelfristig belasten, schreib Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. "Zudem erscheint uns die mittelfristige Zielsetzung eines Umsatzes von 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2024 nun kaum zu erreichen", so der Experte. Mit Blick auf die ab Ende 2024 erwarteten Umsatzbeiträge aus dem Geschäft mit V4Drive-Zellen beziehungsweise großformatigen Zellen bestätigte er sein Votum./zb/tih



ISIN: DE000A0TGJ55

