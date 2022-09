Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Wondershare MobileTrans bietet eine effizientere Übertragungslösung, die mit dem neuen iPhone 14 kompatibel ist.Nach der offiziellen Ankündigung der Veröffentlichung des iPhone 14 ist ein deutlicher Anstieg der Suchanfragen nach "new iPhone phone-to-phone transfer" zu verzeichnen, was zeigt, dass die Menschen händeringend nach einer Lösung für die Übertragung von Daten auf das neue Gerät suchen. Wir bieten den Verbrauchern Lösungen für die Übertragung aller Elemente, und Wondershare MobileTrans V4.0 (https://mobiletrans.wondershare.com/de/) ist die beste Wahl dafür."Mit den Updates von MobileTrans werden die Nutzer eine reibungslose Erfahrung und mehr Kontrolle über ihre Daten haben", so PeakYu, Produktleiter von MobileTrans. "Es kann sie bei der wissenschaftlichen Migration und Verwaltung der Informationen auf ihren Telefonen unterstützen, indem es eine sichere Datenübertragung und -sicherung von Telefon zu Telefon, Telefon zu Computer, Cloud-Speicher zu Telefon, App zu App und mehr bietet. Wir kümmern uns auch um Dienstleistungen nach der Übertragung, wie die Konvertierung in das HEIC-Format, um eine verlustfreie Übertragung von Bildern zwischen iOS und Android zu gewährleisten."Zu den neuesten Updates von MobileTrans V4 gehören:- Google Drive zu WhatsApp: Übertragen Sie WhatsApp- und WhatsApp Business-Backups von Google Drive auf ein beliebiges Gerät.- App-Übertragung: Übertragen Sie Apps von einem anderen Betriebssystem und unterstützen Sie Android zu iOS und Android zu Android.- Übertragung der Wiedergabeliste: Übertragen Sie Musikwiedergabelisten zwischen verschiedenen Musikplattformen. Es ist mit den beliebtesten Apps wie YouTube, YouTube Music, Deezer, Spotify und Apple Music kompatibel.- Dateiübertragung: Übertragen Sie Dateien von einem Gerät auf ein anderes ohne Internet und ermöglichen Sie die gemeinsame Nutzung von Dateien in der Nähe und aus der Ferne. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Mbit/s ist die Dateiübertragung schneller als über Bluetooth. Entdecken Sie den Komfort dieser Funktion in MobileTrans App (https://mobiletrans.wondershare.com/app/phone-to-phone-transfer-app.html), die ebenfalls neu veröffentlicht wurde.- WhatsApp Backup-Verschlüsselung: Verbessern Sie die Sicherheit der Datensicherung der Benutzer, indem die Benutzer selbst Sicherungskennwörter erstellen.- WhatsApp Transfer Verschlüsselung: Migrieren Sie WhatsApp von einem anderen Betriebssystem unter Verwendung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsmethode. MobileTrans ist der erste Anbieter in der Branche, der eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungstechnologie einsetzt, die eine verlustfreie WhatsApp-Migration so einfach macht wie das Wechseln zwischen WhatsApp auf Ihrem Telefon/PC.MobileTrans-Benutzer werden auch von den bestehenden Funktionen profitieren sowie versehentlich gelöschte Daten wiederherstellen, WhatsApp-Daten auf einem PC sichern, 18 verschiedene Dateitypen übertragen und Chat-Daten von WhatsApp Business, GBWhatsApp, Viber, Kik, Line und WeChat übertragen.Es ist kein Zufall, dass Wondershare MobileTrans V4 gleichzeitig mit dem iPhone 14 herausbringt. Vom 13. September bis zum 11. November wird MobileTrans eine iPhone 14-Verkaufsaktion, um iPhone 14-Benutzern die Hilfe, die sie für Telefon-zu-Telefon-Übertragungen benötigen, zu einem günstigeren Preis anzubieten. Klicken Sie aufhttps://mobiletrans.wondershare.com/de/transfer-data-to-new-iphone.html um mehr zu erfahren.Kompatibilität und PreisMobileTrans V4 ist kompatibel mit iOS 6.0 oder höher für iPhones, iPads und iPod Touch. Es unterstützt auch die wichtigsten Android-Handys, darunter Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, LG und andere, sofern sie mit Android 4.4 oder höher laufen. Die Preise beginnen bei einem Jahresabonnement von $29,99. Für kostenlose Testversionen und Downloads besuchen Sie bitte https://mobiletrans.wondershare.com/de oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/c/WondershareMobileTrans), Facebook (https://www.facebook.com/mobiletrans/)und Twitter (https://mobile.twitter.com/WS_MobileTrans).Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.