Die K+S-Aktie fällt zum Start in die neue Woche um rund 7% in den Keller und damit bis an die Kursmarke von 18,00 Euro. Wie heute bekannt wurde, bremsen die extrem gestiegenen Gaspreise aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Russland-Sanktionen auch die Düngemittelindustrie in Deutschland: Die Menge der hierzulande abgesetzten Düngemittel sei im zweiten Quartal...

Den vollständigen Artikel lesen ...