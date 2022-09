vereint das bislang größte klinische Bild des Unternehmens mit einer proprietären fortschrittlichen Bildklarheit und ermöglicht so eine erhöhte Sicherheit bei Diagnosen und Verfahren sowie eine verbesserte Zusammenarbeit

AMSTERDAM, Sept. 26, 2022. - der weltweit führende Anbieter des Point-of-Care-Ultraschalls (POCUS) - hat sein POCUS-Portfolio der nächsten Generation mit der Einführung des Sonosite LX-Systems in Europa* um eine neue, hochwertige Lösung erweitert. Sonosite LX verfügt über das bisher größte klinische Bild des Unternehmens und einen Monitor, der sich ausfahren, drehen und neigen lässt. Das gewährleistet eine verbesserte Zusammenarbeit am Behandlungsort. Das klinische Display ist mit Touchscreenfunktionen ausgestattet, die einen optimierten Arbeitsablauf ermöglichen, da der Blick während der Anpassung der Einstellungen nicht vom Monitor abgewandt werden muss.



Das Unternehmen hat das System zudem um die neue transösophageale SchallsondeT8-3 sowie den Untersuchungstyp "Reanimation" erweitert. Medizinische Fachkräfte sind so in der Lage, transösophagealen Ultraschallund mit dem Sonosite PXverwendet werden.

"Sonosite LX wurde in Kooperation mit medizinischen Experten konzipiert und entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den neuen Möglichkeiten, wie Ultraschall Quadruple-Aim-Initiativen am Point-of-Care unterstützen kann - unabhängig davon, wo sich der Behandlungsort befindet", so Rich Fabian, Geschäftsführer und CEO von FUJIFILM Sonosite, Inc. "Es erfüllt uns mit Stolz und Freude, Sonosite LX jetzt in Europa einzuführen und damit auf den erfolgreichen Launch in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland aufzubauen. Dies spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung hochmoderner Technologie für Ärzte und ihre Patienten wider, die durch ein erstklassiges Ökosystem von Dienstleistungen, Support und Bildungsangeboten unterstützt wird."

Point-of-Care-Ultraschallsystem Sonosite LX

Sonosite LX verfügt über ein großes, anpassbares, klinisches 21,3"-Display, das erweitert, gedreht und geneigt werden kann, um sich an die verschiedenen klinischen Umgebungen am Krankenbett anzupassen. Die kleine Standfläche und das anpassbare Display fördern die Zusammenarbeit und ermöglichen den Austausch von Bildern und Informationen in Echtzeit mit dem Patienten, anderen Medizinern, Assistenzärzten und dem Krankenhauspersonal.

Primäre und sekundäre Bedienelemente für Untersuchungen befinden sich direkt auf dem klinischen Touchscreen-Display - einschließlich des Schnellzugriffs auf die am häufigsten verwendeten Optimierungseinstellungen wie Tiefe, Verstärkung und Messungen. Dies ermöglicht Anwendern eine ungestörte Betrachtung der Anzeige während der Verfahren. Sonosite LX ist mit der neu gestalteten Produktfamilie von Schallsonden kompatibel, die mit dem Sonosite PX eingeführt wurden. Sie verfügen über spezielle Untersuchungstypen für spezifische Bildgebung sowie zur Optimierung des Arbeitsablaufs.

"FUJIFILM Sonosite verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Verbesserung von POCUS. Sonosite LX kann zweifellos als ideales System für klinisch durchgeführten Ultraschall bezeichnet werden", so Dr. Felipe Teran, MD, MSCE, FACEP, Notfallmediziner und Gründer des Resuscitative TEE Project. Er setzt das System in seiner klinischen Praxis ein. "Das Sonosite LX kombiniert die für das Unternehmen charakteristische Langlebigkeit und das durchdachte Design mit umso fortschrittlicherer Bildqualität und einem anpassbaren Display. Für unser Team stellt das einen echten Mehrwert dar."

"Der große, drehbare Monitor erleichtert das Scannen und ermöglicht eine reibungslosere Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Fachkräften am Krankenbett. In Verbindung mit der neuen TEE-Sonde T8-3 ist dieses System die perfekte Lösung für den Einsatz im Rahmen unseres Resuscitative-TEE-Programms", so Dr. Teran weiter.

Untersuchungstyp "Reanimation":

Der plötzliche Herztod stellt ein vorrangiges Problem der öffentlichen Gesundheit dar und betrifft in der Europäischen Union jährlich rund 250.000 Menschen.1 Das transösophageale Echokardiogramm ermöglicht Notfallmedizinern, den Standard einer ultraschallgestützten Wiederbelebung bei einem Herzstillstand beizubehalten, bei dem das transthorakale Echokardiogramm deutliche Einschränkungen aufweist. TEU ermöglicht eine präzisiere und effizientere Herzdruckmassage, während simultan eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt werden kann. Dies sorgt für eine potenziell höhere Effizienz bei der Reaktion auf kardiale Notfälle. Kliniker müssen schnell handeln, um sicherzustellen, dass die Herzdruckmassage nicht durch die Bildgebung unterbrochen oder verzögert wird. Eine angemessene Ausrüstung sowie zweckmäßige Ansichten des Herzens sind daher von essenzieller Bedeutung.2,3

Der neue Untersuchungstyp zur Reanimation von FUJIFILM Sonosite setzt genau hier an. Erkenntnisse von führenden Ärzten im Bereich POCUS, gepaart mit der langjährigen Erfahrung von Sonosite als Begründer des Point-of-Care-Ultraschalls, ergeben hier eine optimale Lösung.

FUJIFILM Sonosite - T8-3 - transösophagealer Ultraschall (TEU):

Entsprechend dem ausdrücklichen Kundenwunsch entwickelte Sonosite die Schallsonde T8-3, die TEU am Point-of-Care auf folgende Weise ermöglicht:

Wiederholbare Darstellung des Herzens unter suboptimalen Bedingungen beim Einsatz des transthorakalen Ultraschalls

Leichter Griff und flexibler Schaft für eine benutzerfreundliche Handhabung, kleine Spitze für leichtes Einführen

Geringer Stromverbrauch zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur während der Überwachung über einen längeren Zeitraum hinweg

Fortschrittlichste Bildklarheit von FUJIFILM Sonosite

Das Sonosite LX, die Schallsonde T8-3 und der Untersuchungstyp "Reanimation" sind jetzt in den USA, in Europa* (Großbritannien, Irland, Spanien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark, Schweden und Norwegen), Kanada, Australien und Neuseeland im Handel erhältlich. Markteinführungen in China und Japan sind geplant.

Wie auch bei allen anderen Point-of-Care-Ultraschallsystemen von Sonosite baute das Unternehmen bei der Entwicklung des Sonosite LX auf die bewährten Standards für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Die Ultraschallsonden wurden Falltests aus bis zu einem Meter Höhe unterzogen. Die Arbeitsoberfläche ist bis zum Rand versiegelt und ermöglicht so eine einfache Reinigung und Desinfektion.

Über Fujifilm

FUJIFILM Sonosite, Inc. ist der Innovator und Weltmarktführer des Point-of-Care-Ultraschalls und ist ein Branchenführer im Bereich ultrahochfrequenter Mikro-Ultraschalltechnologie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Seattle im US-Bundesstaat Washington ist mit seinem globalen Vertriebsnetz in über 100 Ländern vertreten. Die tragbaren, kompakten Systeme von Sonosite erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Ultraschall im medizinischen Bereich, indem sie die Vorteile leistungsstarker Ultraschallsysteme auf kosteneffektive Weise am Point-of-Care bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonosite.com.

Die FUJIFILM Holdings Corporation, Tokio, nutzt ihr umfassendes Wissen und ihre proprietären Kerntechnologien, "Value from Innovation" - einen Mehrwert durch die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Materialien, Geschäftsinnovation und Bildgebung zu schaffen. Unser unermüdliches Streben nach Innovation ist darauf ausgerichtet, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Menschen überall auf der Welt mehr Lebensqualität bieten zu können. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und bürgerschaftliches Engagement haben bei Fujifilm hohen Stellenwert. Weitere Informationen zum Sustainable Value Plan 2030 von Fujifilm finden Sie hier.?

Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endete, erwirtschaftete der Konzern einen weltweiten Umsatz von ca. 2,5 Billionen Yen?

