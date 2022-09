Beiersdorf-Calls mit 77% Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Mit der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000), die noch am 13.9.22 bei 106,05 Euro ein neues Jahreshoch verzeichnen konnte, ging es im Zuge der generellen Marktschwäche deutlich nach unten. Nachdem die Aktie am 23.9.22 bei 99,32 Euro den Handelstag beendet hatte, startete sie mit einem Plus von knapp zwei Prozent in die neue Handelswoche.

In Erwartung eines starken Wachstums im dritten Quartal und von Marktanteilsgewinnen von Nivea bekräftigten Experten in ihren aktuellen Analysen mit Kurszielen von bis zu 128 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Beiersdorf-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen wieder ihre Jahreshoch bei 106 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 100 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis bei 100 Euro, Bewertungstag 18.11.22, BV 0,1, ISIN: DE000DW4NB27, wurde beim Aktienkurs von 101,20 Euro mit 0,53 - 0,54 Euro gehandelt.

Legt die Beiersdorf-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 106 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,75 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,882 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,882 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD5W0E4, wurde beim Aktienkurs von 101,20 Euro mit 0,55 - 0,57 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 106 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,01 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 92,916 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Beiersdorf-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 92,916 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG3ZMJ1, wurde beim Aktienkurs von 101,20 Euro mit 0,82 - 0,83 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Beiersdorf-Aktie auf 106 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,30 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Beiersdorf-Aktien oder von Hebelprodukten auf Beiersdorf-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de