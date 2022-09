Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutliche Kursverluste für deutsche Staatsanleihen: Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg auf über 2% an, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite für zehnjährige US-Treasuries sei auf ein Zwölf-Jahreshoch geklettert.Den Notenbanksitzungen der vergangenen Woche würden in den kommenden Tagen nun wieder Veröffentlichungen spannender Konjunkturdaten folgen. Den Anfang mache gleich heute um 10:00 Uhr der ifo-Geschäftsklimaindex. Die wichtigste deutsche Stimmungsumfrage unter Unternehmen sehe man weiter im Sinkmodus: Sowohl der Headline-Index als auch die beiden Unterkomponenten Lage und Erwartungen würden wohl wieder nachgeben. Darauf hätten bereits die wenig erbaulichen Ergebnisse vom Sentix und vom ZEW gedeutet. ...

