Wal-Mart -1.14% Mettlmortl (TEC30P30): The Trade Desk hat sich nicht gehalten und wird nach Erreichen des Stop Loss verkauft. Dafür kommt ein alter Bekannter wieder ins Depot: Walmart! (26.09. 07:16) >> mehr comments zu Wal-Mart: www.boerse-social.com/launch/aktie/wal-mart_stores Varta AG 2.87% DanielLimper (TECHARTD): 26.09.2022: 100 ST. Absicherung gg. weit. Verluste (26.09. 07:02) >> mehr comments zu Varta AG: www.boerse-social.com/launch/aktie/varta_ag Hannover Rück -0.74% TradingTommes (DETOP90): 1M-Performance (23.09.2022): Wiki: -2,09% DAX 40: -7,44% MDAX 50: -13,54% Hannover Rück ist derzeit der beste Wert im Portfolio mit -0,2%. In dem von mir betrachteten Zeitraum liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 81,5%. Ob das in dem aktuell sehr ...

