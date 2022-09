Die von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia (FdI) angeführte Rechtskoalition hat wie erwartet die Wahl in Italien mit voraussichtlich über 43 % der Stimmen gewonnen. FdI-Chefin Giorgia Meloni wird damit Mario Draghi als Ministerpräsidentin nachfolgen. Dank des italienischen Wahlsystems dürfte die Koalition aus FdI, der von Matteo Salvini angeführten Lega und der Forza Italia von Silvio Berlusconi auf 227 bis 257 der insgesamt 400 Parlamentssitze in Rom kommen. Mit dem Wahlsieg Melonis steigt in der Summe die Unsicherheit für die europäischen Aktienmärkte.



Die Angst vor einer Rezession und damit einer harten Landung der US-Wirtschaft aufgrund der steigenden Zinsen setzten auch am Freitag die Kurse an der Wall Street unter Druck. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen erreichte ein Zwölfjahreshoch. Der Dow Jones sank um 1,62 % auf 29.590 Punkte und erreichte damit den tiefsten Stand seit Ende 2020. Der S&P 500 verlor 1,72 % auf 3.693 Punkte, während der Nasdaq 100 um 1,66 % auf 11.311 Punkte nachgab. Größter Verlierer in Dow Jones war am Freitag der Ölkonzern Chevron, dessen Aktienkurs wegen der drohenden Rezession um 6,5 % auf 144,77 $ absackte. Auch andere Ölwerte wie ConocoPhillips (-8,6 %) verbuchten Verluste. Der Dax tendierte heute Morgen erneut schwächer und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,43 % bei 12.231 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der deutsche Leitindex aber etwas stabilisieren.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



