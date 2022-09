Köln (ots) -Ad Alliance, Media Impact und Mediaplus testen netID Lösung - vermarkterübergreifend, programmatisch, kontaktklassenoptimiertAd Alliance hat erstmals einen vermarkterübergreifenden Test mit der netID Login-Lösung vorgenommen. Für den Pilotcase hat das Kölner Unternehmen mit Media Impact und der Mediaplus-Agentur Mediascale Köln zusammengearbeitet. Als Kunde konnte das ökologisch und nachhaltig agierende E-Commerce Start-up Motatos gewonnen werden. Im Zentrum der dreiwöchigen programmatischen netID-Kampagne stand die vermarkterübergreifende Kontaktklassenoptimierung mithilfe des Frequency Managements über netID. Hierfür wurden In-Page-Werbemittel bei der RTL Deutschland Website kochbar.de sowie durch Media Impact bei BILD.de ausgespielt, bei der die ID-Lösung von netID verwendet wurde. Das Ergebnis: Das vermarkterübergreifende Frequency Capping hat sehr gut funktioniert und die Zielkontaktklasse mit durchschnittlich 2,2 Kontakten pro Unique Client erreicht. Darüber hinaus lagen die Klickraten deutlich über denen vergleichbarer Kampagnen.Für die Umsetzung des netID Deals wählten die Vermarkter eine Special Interest Site mit kochbar.de und mit BILD.de eine Reichweitensite. Durch die bessere Identifizierung mit netID konnte bei User:innen der Werbemittelkontakt dosiert über die beiden Vermarkterhäuser hinweg ausgesteuert werden. Dabei setzten die beteiligten Unternehmen für dieses Pilotprojekt auf die Sell-Side-Platform Yieldlab. Motatos und die für die Umsetzung verantwortliche Agentur Mediaplus Realtime entschieden sich für die Demand-Side-Platform von Active Agent. Zielgruppe waren Nutzende mit einem Frequency Capping von maximal einem Kontakt pro Tag und drei Kontakten pro Woche. Die erfolgreich automatisiert ausgesteuerte Ausspielung belegt, dass netID auch vermarkterübergreifend eine gute und zukunftsfähige Lösung ist, um Kampagnen auszuliefern und Kontaktklassenziele zu erreichen. netID bietet damit eine Lösung für die Post-Cookie-Zeit. Insgesamt konnten rund 400.000 Ad Impressions an rund 182.000 Unique Clients vermarkterübergreifend ausgespielt werden.Isabella Thissen, COO der Ad Alliance: "Gemeinsam mit dem Werbemarkt gestalten wir verlässliche Lösungen für die zukünftige Zeit nach den Cookies. Der erste technisch ausgesteuerte, inventarübergreifende Test unter Einsatz von netID zeigt, dass netID eine hervorragende neutrale Lösung mit hoher Relevanz und höherer Zuverlässigkeit als Cookies für die Kontaktklassenoptimierung bietet. Mit unserem Case spiegeln wir dabei erstmals auch die Buchungsrealität unserer Kunden wider, da Kunden auch bei unterschiedlichen Vermarktern ihre Kampagnen buchen."Julian Simons, Managing Partner Mediaplus Realtime: "Der Test ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass es eine vielversprechende Alternative zum Cookie gibt - und das erstmals auch vermarkterübergreifend. Im Digital Marketing braucht es Identifizierung, Frequency Capping, Measurement und Analytics - das alles beruht auf der Fähigkeit, Nutzende über unterschiedliche Websites hinweg erfassen zu können. Das war in der Vergangenheit mit Cookies schnell umsetzbar und ist es künftig mit der netID. Hier werden Nutzende wieder identifizierbar und das auch auf unterschiedlichen Websites - vermarkterübergreifend, was für Werbekunden unerlässlich ist. Dafür haben wir jetzt gemeinsam den Beleg erbracht."Christopher Reher, General Director Data, bei Axel Springer All Media (ASAM) / Media Impact:"Der erste vermarkterübergeifende netID Case - unter anderem auf Deutschlands reichweitenstärkster Website BILD.de - zeigt ganz klar: wo andere theoretisieren, setzen unsere Partner und wir bereits um und überwinden Grenzen. Wir haben bewiesen, dass netID eine valide und performante Lösung für die Nach-Cookie-Ära ist. Das ist für den Werbemarkt eine gute Nachricht und zeigt, dass der Markt nicht länger auf die Abschaltung der 3rd Party Cookies warten, sondern dieses Momentum nutzen sollte."Jörn Strehlau, CEO European netID Foundation: "Dieser Use Case ist ein wichtiger Beleg und ein Argument für die Marktdiskussionen über die Zukunftsfähigkeit von Login-Lösungen. Nutzer vertrauen nicht jeder Marke ihre Daten an. Eine verantwortliche Werbeansprache spielt dabei eine große Rolle, die respektvolle Art der Ansprache und Art der Ausspielung. Die optimale Aussteuerung der Kontaktdosis ist ein wichtiger Hebel dafür, wie wirkungsvoll sich eine Botschaft verankern lässt. Jeder Use Case ist hier hilfreich und hebt die Diskussionen auf eine andere Ebene."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und DeutschlandsNummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.