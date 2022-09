Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDie Betonmischer drehen sich, die Bagger graben, und die Stahlträger stehen bereits. Die Bauarbeiten haben begonnen - auf einem Gelände, auf dem die elektrische Zukunft von Ford eingeläutet werden soll. Am Freitag hat Ford bekannt gegeben, dass der erste Spatenstich für sein E-Auto-Werk Blue Oval in Tennessee erfolgt ist. Knapp ein Jahr vor der Grundsteinlegung hatte Ford angekündigt, in Tennessee und Kentucky Anlagen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen ...

