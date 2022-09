Für Gold kam es in den letzten Handelstagen knüppeldick. Das Edelmetall reagierte mit einer ausgeprägten Schwäche auf die jüngsten Entwicklungen. Die US-Notenbank hob am letzten Mittwoch (21.09.) die Leitzinsen kräftig an. Doch nicht nur die US-Amerikaner zogen die Zügel weiter an. Auch die Bank of England und die Schweizer Nationalbank drehten zuletzt an der Zinsschraube. In diesem Umfeld von steigenden Zinsen hat es der Goldpreis nicht leicht, ...

