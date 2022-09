Am 27. September findet zum vierten Mal ein Online-Live-Event des International Investment Forum (IIF) statt. Manager von 21 Unternehmen präsentieren per Zoom und stellen sich den Fragen der Anleger.

Die Online-Veranstaltung am 27. September beginnt um 9:30 Uhr (CET) und endet um 20:00 Uhr (CET). Sie wird über die Video-Konferenzplattform Zoom abgehalten und ist 'live only'. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, eine Anmeldemöglichkeit via Zoom sowie ein Terminplan sind HIER zu finden.

Die Manager folgender Unternehmen werden präsentieren:

1.Varta AG 2.TubeSolar AG 3.Manuka Resources Ltd 4.International School Augsburg ISA gAG 5.MS Industrie AG 6.Vectron Systems AG 7.EQS Group AG 8.Defense Metals 9.Defence Therapeutics Inc 10.Hannover Rück SE 11.Cardiol Therapeutics Inc 12.First Hydrogen Corp 13.Globex Mining Enterprises Inc 14.Almonty Industries Inc 15.Altech Advanced Materials AG 16.Altech Advanced Materials AG 17.Saturn Oil & Gas Inc 18.Next Level Health Sciences Inc 19.dynaCERT Inc 20.Desert Gold Ventures Inc 21.Meta Materials Inc.



Für Investoren ist das Online-Event des International Investment Forums (IIF) eine einmalige Chance, aus erster Hand informiert zu werden. Weitere Infos finden Sie unter: http://www.ii-forum.com

Enthaltene Werte: DE0005855183,DE0008402215,DE0005494165,DE000A0KEXC7,CA80412L8832,CA0203981034,CA26780A1084,CA3799005093,DE000A0TGJ55,CA25039N4084,AU0000090292,CA14161Y2006,CA2446331035,DE000A2PXQD4,DE000A2LQUJ6,CA50012K1066,CA24463V1013,US59134N1046,CA32057N1042