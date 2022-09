Das Backwarenunternehmen Grupo Bimbo kündigt die Aufnahme von weiteren 1.001 elektrischen Lieferfahrzeugen in seine Flotten in Mexiko an. Zum Einsatz kommt dabei der Vekstar Stellar des eigenen Tochterunternehmens Moldex, ein E-Transporter mit 1,3 Tonnen Nutzlast und einer Reichweite von 130 Kilometern. Mit den 1.001 neuen Stromern wird Grupo Bimbo seine Elektroflotte in Mexiko auf mehr als 2.300 ...

