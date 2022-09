Der chinesische Batteriehersteller CATL hat auf der IAA Transportation Vereinbarungen mit dem Schweizer Elektrofahrzeug-Hersteller Kyburz und dem deutschen Unternehmen Trailer Dynamics geschlossen. Bekanntgaben zu weiteren Deals sollen in Kürze folgen. CATL und Kyburz haben per Absichtserklärung fixiert, dass sie eine Liefervereinbarung für CATL-Batterien zum Einsatz in Fahrzeugen des Schweizer Herstellers ...

