DJ Iberdrola prüft Anteilsverkauf an Erneuerbaren-Portfolio - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der spanische Energieversorger Iberdrola erwägt laut einem Zeitungsbericht den Verkauf eines Anteils von 49 Prozent an einem Wind- und Solarenergie-Portfolio in Spanien mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt. Die Iberdrola SA habe Barclays engagiert, um einen Investor zu finden, berichtet die Zeitung Expansion ohne Angabe ihrer Quellen.

Das Unternehmen sei auf der Suche nach einem großen strategischen Partner, der es beim Ausbau seiner erneuerbaren Energien in Spanien unterstütze. Ziel sei es, Barmittel zu beschaffen, um die Entwicklung von grünen Projekten zu beschleunigen, so die Zeitung. Die Wind- und Solaranlagen, die sich größtenteils in der Entwicklung befinden, werden laut Expansion mit rund 500 Millionen Euro bewertet.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2022 05:04 ET (09:04 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.