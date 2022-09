Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Verzögerung der avisierten Lizenzprojekte im zweiten Halbjahr und Rezessionssorgen erfordern Senkung der Guidance



Serviceware hat am Donnerstag infolge verlängerter Sales-Cycles sowie einer Eintrübung der wirtschaftlichen Lage in wichtigen Absatzmärkten die Umsatz- und Ergebnisprognose für das im November endende Geschäftsjahr 2021/2022 deutlich reduziert.



[Tabelle]



Starke Dynamik im Lizenzgeschäft bleibt aus: Nach einem soliden ersten Halbjahr (Umsatz: +4,8% yoy) hatte der Vorstand noch Ende Juli die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr bestätigt (+10% yoy). Diese Annahme fußte auf einer Vielzahl sich bereits anbahnender Lizenzprojekte, die sich entsprechend noch im zweiten Halbjahr im Umsatz- und Ergebnis niedergeschlagen hätten. Der drohende Konjunkturabschwung in Verbindung mit der nach wie vor hohen Inflationsrate führt nun aber teilweise zu einer aufgeschobenen Investitionsbereitschaft potenzieller Endkunden für transformative Softwareprojekte. Die Abschlussquote im Vertrieb hat sich daher im dritten Quartal reduziert.



In Aussicht gestellter Umsatzrückgang in H2 schlägt voll in die Bottom-Line durch: In Anbetracht der gedämpften operativen Lage geht Serviceware in 2021/2022 nun von einem Umsatz "auf Vorjahresniveau" aus. Im zweiten Halbjahr impliziert dies einen Erlösrückgang von -4,7% yoy (zuvor: +15,1% yoy). So wäre die Umsatzrealisierung bei den avisierten Lizenzdeals größtenteils direkt zu Vertragsbeginn erfolgt. Beim EBITDA stellt der Vorstand eine Bandbreite von -2,5 bis +0,5 Mio. Euro in Aussicht (zuvor: > 2,2 Mio. Euro), was nach -0,2 Mio. Euro in H1 einem Niveau von -2,3 bis +0,7 Mio. Euro in H2 entspricht. Die inkrementelle Marge wird in der zweiten Jahreshälfte entsprechend auf -5,9% bis +1,8% beziffert (zuvor: >5,1%), da sich die Kostenbasis erst leicht verzögert anpassen lässt.

Attraktive SaaS-Transformation hält an: Die rückläufige Profitabilität ist jedoch auch dem sukzessiv steigenden Umsatzanteil des Segments SaaS/Service geschuldet (+10,6 PP auf 56,6% in H1/22; vgl. Comment 29.07.). So ergab eine interne Auswertung, dass Serviceware im Geschäftsjahr 2020/2021 bei einem gegenüber 2019/2020 unveränderten Sales-Split ein EBIT von bereits 2,2 Mio. Euro statt der berichteten -1,3 Mio. Euro erzielt hätte.

Prognosen angepasst: Angesichts rezessionsbedingt drohender Insolvenzen potenzieller Kunden haben wir unsere mittelfristigen Wachstumserwartungen ebenfalls adjustiert. Nach einem Erlösanstieg von +1,0% yoy in 2022 avisieren wir für den anschließenden Mittelfristzeitraum bis 2026 eine Umsatz-CAGR von 9,0% (zuvor: 12,5%). Eine positive EBIT-Marge erachten wir erst im übernächsten Geschäftsjahr 2023/24 als realistisch.

Fazit: Die operative Entwicklung von Serviceware zeigt sich durch aufkommende Vertriebsherausforderungen belastet. Nach Anpassung des Bewertungsmodells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 18,00 Euro (zuvor: 24,00 Euro).







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

