BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller BYD Company drängt in den europäischen Markt für emissionsfreie Busse und meldet nun eine Kooperation zur Bus-Produktion in Spanien. Die BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) hat einen Rahmenvertrag mit Castrosua, einem Spezialisten...

Den vollständigen Artikel lesen ...