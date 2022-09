Nachdem die BASF-Aktie am Freitag ein neues Jahrestief markiert hatte, gelingt dem DAX-Titel heute eine leichte Gegenbewegung. Dabei wurde die schlechte Nachricht in Form schwacher Ifo-Daten (mehr dazu lesen Sie hier) relativ gut verdaut. Denn auf der anderen Seite gibt es zwei Entwicklungen, die BASF aktuell in die Karten spielen.So steigen die Rheinpegel weiter an. Noch vor wenigen Wochen war die Angst groß, dass BASF ähnlich wie 2018 im Zuge von Niedrigwasser im Rhein Zusatzkosten bei der Logistik ...

