Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - zogen zuletzt im Zuge des allgemeinen "risk-off" im Nachgang zu Jackson Hole wieder etwas an, berichten die Analysten der National-Bank AG.Solange der Druck auf die EZB zu einer restriktiveren Geldpolitik so hoch sei, dürfte eine Seitwärtsbewegung vorherrschen, derzeit sähen die Analysten der National-Bank AG einen Fair-Value bei Spreads um 100 Basispunkte. Mittelfristig maßgeblich dürfte der Umstand sein, ob und in wie weit sich die Entspannung des globalen Preisumfeldes auch in Europa bemerkbar mache. Die Analysten der National-Bank AG würden weiterhin davon ausgehen, dass es ab dem zweiten Halbjahr 2023 zu einer spürbaren Entspannung der Inflationsperspektiven auch in der Eurozone kommen dürfte. Dies wäre dann das Signal für die EZB den Zinserhöhungszyklus auszusetzen, sodass dann wieder spürbar geringere Risikoprämien vorherrschen dürften. (Ausgabe vom 23.09.2022) (26.09.2022/alc/a/a) ...

