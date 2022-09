NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5350 auf 5580 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für den Eisenerz-Abbau in diesem und dem kommenden Jahr seien gedämpft, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Preisannahmen für das Rohmetall. Dies werde wohl am Gewinn je Aktie für Rio Tinto zehren. Das dennoch höhere Kursziel begründete er angesichts der Umrechnung vom US-Dollar in das britische Pfund mit Währungseffekten./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2022 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2022 / 20:01 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007188757

