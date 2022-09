Cresco Labs musste aus charttechnischer Sicht zuletzt einige Rückschläge verkraften. Cresco Labs musste aus charttechnischer Sicht zuletzt einige Rückschläge verkraften. Die bis Ende August / Anfang September noch zu beobachtende Erholung geriet in einer entscheidenden Phase ins Stocken. Gewinnmitnahmen setzten ein und bringen die Aktie nun in die Bredouille. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...