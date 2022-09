EQS-News: SECANDA AG / Schlagwort(e): Markteinführung

SECANDA AG: Webinar zum Thema Digitale Klinik



Die SECANDA AG (vormals InterCard, neues Börsenkürzel SC8) etabliert sich erfolgreich im Markt der Kliniken, der Gesundheitseinrichtungen und des betreuten Wohnens - dank neuer Lösungen auf Basis des Systems SECANDA.



Unser neues System SECANDA für Identifikation, Zugang und Bezahlen sorgt in immer mehr Kliniken für optimale Prozesse, mehr Sicherheit und mehr Komfort für Patienten und Mitarbeiter. Mit der Chipkarte als Ausweis-, Bezahl- und Zugangskarte für Patienten, Mitarbeiter und Bewohner. Oder alternativ mit dem Medi.tag am Patienten- oder einem anderen Armband für die Identifikation bei Therapien, für den Zugang zu Gebäuden und Stationen, für Schließfächer und Schränke, für Verkaufsautomaten oder für die Cafeteria.



Alle Identifikationsvorgänge in der gesamten Klinik oder Einrichtung laufen über Schnittstellen im zentralen System SECANDA zusammen. Mit nur einer ID je Patient oder Mitarbeiter für Chipkarten und andere Identmedien, mit nur einem persönlichen Guthabenkonto für jeden Bezahlvorgang und mit der zentralen Verwaltung aller individuellen Rechte für den Zugang zu Gebäuden, Stationen und Zimmern. Über unsere Tochtergesellschaft IDpendant regeln wir zusätzlich den Zugang zu Netzwerken und Systemen und schützen die IT-Infrastruktur.



InterCard SECANDA hat den Geschäftsbereich Health Care erst im Jahr 2020 gestartet und verzeichnet nach ersten erfolgreichen Installationen jetzt eine deutlich steigende Nachfrage nach den komplexen Gesamtlösungen. Hintergrund der hohen Nachfrage sind neben der staatlichen Unterstützung für die Digitalisierung in diesem Bereich vor allem ein hoher Nachholbedarf beim Einsatz effizienzsteigernder Systeme und besserer Sicherheitskonzepte in Kliniken und vielen Formen des gemeinsamen Wohnens.



Sie wollen mehr über unsere Systeme erfahren?





Dann besuchen Sie unser Webinar zum Thema "IHR WEG ZUR DIGITALEN KLINIK - STRESSFREI UND AUS EINER HAND" am 20. Oktober 2022 um 10.30 Uhr. Jetzt kostenfrei anmelden und informieren unter www.secanda.com/care.





Kontakt:

Andrea Sake

InterCard SECANDA

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-41

a.sake@intercard.org







SECANDA und Favendo zeigen Ihnen in einem gemeinsamen und kostenfreien Webinar, wie die Zentralisierung und Digitalisierung von Prozessen im Krankenhaus echten Mehrwert schafft. Anhand von Praxisbeispielen demonstrieren wir einen effektiven Lösungsweg mit Anwendungsprozessen, die für alle Personen im Klinikum das tägliche Leben vereinfachen.



• IDENTIFIKATION

• BERECHTIGUNG

• LOKALISIERUNG



Wir beantworten Fragen wie:



• Wie können hausinterne Berechtigungen zentral verwaltet werden?

• Wie und wo kann eine digitale Identifikation eingesetzt werden?

• Welche Optimierungen können mit RTLS erreicht werden?

• Welche Aufgaben kommen auf mich und mein Team zu?

• Welche Benefits bringt eine zentrale Lösung mit sich?

