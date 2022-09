Im Kampf gegen die Gaskrise setzt Deutschland stark auf Flüssiggas (LNG). Der Versorger RWE hat nun während des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in dem Vereinigten Arabischen Emiraten einen Vertrag über eine erste Lieferung von 137.000 Kubikmetern LNG abgeschlossen. Es soll die erste Lieferung sein, die im Dezember 2022 am neuen LNG-Terminal in Brunsbüttel eintrifft.Laut RWE wurde ein Memorandum über mehrjährige Lieferungen ab 2023 unterzeichnet. Zum Vergleich: Vor dem Angriffskrieg auf die ...

