Selten hat die Börse die Anleger dermaßen viel Geld und Nerven gekostet wie derzeit. Der DAX hat seit dem Jahresstart 23 Prozent an Wert verloren. In allen drei Quartalen gab es Verluste - das gab es in den vergangenen 25 Jahren nur während der Finanzkrise. Doch ein Blick in die Historie macht den Börsianern Hoffnung.

