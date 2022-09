Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich, den Abschluss der strategischen Privatplatzierungsfinanzierung (die "Privatplatzierung") bekannt zu geben, die am 20. September 2022 angekündigt wurde.

Im Rahmen der Privatplatzierung hat Teck Resources Limited (TSX: TECK.A und TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck") 9.180.000 Stammaktien (die "Stammaktien") von Hannan zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") gezeichnet und damit einen Bruttoerlös von 2.570.400 C$ erzielt. Vor der Privatplatzierung besaß Teck keine Wertpapiere von Hannan. Nach Abschluss der Privatplatzierung hält Teck 9,0 % der ausgegebenen Stammaktien von Hannan. Für die Privatplatzierung wurden keine Vermittlungsgebühren oder Provisionen gezahlt. Die Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 24. Januar 2023 abläuft. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Wir begrüßen Teck als Aktionär und danken ihnen für ihre Unterstützung unserer technischen und sozialen Teams sowie für ihre Unterstützung der Strategie von Hannan, neue Erkundungsgebiete in den Grenzgebieten Perus zu erschließen, um die nächste Generation großer globaler Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Lagerstätten zu finden . Diese Strategie hat dazu geführt, dass einige der größten Namen in unserer Branche Partner von Hannan geworden sind, wobei sowohl Teck als auch JOGMEC jetzt auf Kapital- bzw. Joint-Venture-Ebene beteiligt sind. Unsere Partnerschaften ermöglichen es uns, in den kommenden Jahren strategisch die Erprobung mehrerer großflächiger Mineralsysteme in den Vorlandbecken und im Backarc von Peru zu planen. Die Möglichkeiten sind gewaltig. "

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Exploration der Mineralexplorationsprojekte des Unternehmens in Peru und Irland sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Europa und Peru vorzuweisen. Hannan gehört zu den zehn größten Explorationsunternehmen in Peru, gemessen an der Fläche des Landes.

Im Namen des Verwaltungsrats,

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

http://www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich Aussagen über die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus der Privatplatzierung. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die geplante Verwendung des Nettoerlöses aus der Privatplatzierung; das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Erschließung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten, einschließlich des neuartigen COVID-19-Virus; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zur Gemeinde. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.

