Adams Street Partners, LLC, eine Investmentgesellschaft für Privatmärkte mit einem verwalteten Vermögen von 50 Milliarden Dollar, hat mit der Ernennung von James Charalambides zum Partner und Leiter des europäischen Private-Credit-Teams den Start seiner Private-Credit-Plattform in Europa bekannt gegeben. Charalambides wird für die Leitung und das Management der Bemühungen des Unternehmens im Bereich Private Credit in Europa verantwortlich sein und alle Aspekte des Entscheidungsprozesses unterstützen einschließlich der Beschaffung, Strukturierung, Prüfung und Verhandlung von Geschäftsmöglichkeiten in diesem Bereich. Herr Charalambides wird direkt Bill Sacher, dem Partner und Leiter des Bereichs Private Credit bei Adams Street, unterstellt sein.

Seit der Einführung der ersten Plattform für Private Credits im Jahr 2016 ist das Vermögen von Adams Street im Bereich Private Credit auf über 7,6 Milliarden Dollar angewachsen. Das Unternehmen bietet eine ganze Reihe von Kreditlösungen an, vor allem für durch Private Equity (Beteiligungskapital) unterstützte Kreditnehmer aus dem mittleren Marktsegment.

"Die Stärke des Private-Credit-Angebots von Adams Street liegt in dem breiten Netzwerk von langjährigen Beziehungen zu Sponsoren, die den Zugang zu qualitativ hochwertigen Transaktionen und Due-Diligence-Prüfungen ermöglichen", sagte Bill Sacher, Partner Leiter des Bereichs Private Credit. "Europa ist ein fruchtbarer Boden für private Kreditgeschäfte, die von Sponsoren unterstützt werden. Wir gehen davon aus, dass James das umfassende Kreditangebot von Adams Street nutzen wird, um unsere differenzierten und firmeneigenen Fähigkeiten zur Beschaffung von Transaktionen zu erweitern."

Kürzlich gab Adams Street den erfolgreichen Abschluss seines zweiten Private-Credit-Programms (PC II) bekannt, das mit mehr als 3 Mrd. US-Dollar an zugesagtem Kapital, einschließlich Leverage, überzeichnet war. Neben der starken Vertretung bestehender Investoren verzeichnete PC II eine hohe Nachfrage von Pensionsplänen, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.

"Die robuste Nachfrage nach Private-Credit-Strategien zeigt den wachsenden Appetit der Marktteilnehmer auf Anlagen, die hohe Renditen anstreben und gleichzeitig stabile Erträge in den Vordergrund stellen", sagte Charalambides. "Das Private-Credit-Team von Adams Street hat dank der eigenen Beschaffung und eines detaillierten Ansatzes bei der Due-Diligence-Prüfung schnell Erfolge bei der Nutzung dieses Gleichgewichts erzielt. Ich freue mich darauf, auf diesen Bemühungen in Europa aufzubauen."

Bevor er zu Adams Street kam, war Herr Charalambides Managing Director im Specialty Lending Team bei Sixth Street Partners, wo er für Origination, Ausführung, Portfolioüberwachung und das Management von Deal-Teams verantwortlich war. Er arbeitete auch bei Candlewick Asset Management, einem Joint Venture zwischen Sixth Street und Goldman Sachs, innerhalb der Corporate Finance Group von Houlihan Lokey und war zuvor im Bereich Geschäftsentwicklung und Strategie bei Walgreens Boots Alliance tätig.

Über Adams Street Partners

Adams Street Partners ist ein globaler Private-Markets-Investmentmanager mit Investitionen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen befindet sich zu 100 in Arbeitnehmerhand und verwaltet ein Vermögen von 50 Milliarden Dollar. Adams Street möchte über Marktzyklen hinweg verwertbare Investmenteinblicke generieren, indem es auf 50 Jahre Erfahrung im Bereich der privaten Märkte, eigene Erkenntnisse und vertrauensvolle Beziehungen zurückgreift. Adams Street verfügt über Büros in Austin, Peking, Boston, Chicago, London, Menlo Park, München, New York, Seoul, Singapur und Tokio. Besuchen Sie www.adamsstreetpartners.com

