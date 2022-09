EQS-Ad-hoc: physible GmbH / Schlagwort(e): Rating

physible GmbH: Vorläufige Ratingergebnisse der Scope Hamburg GmbH



26.09.2022 / 14:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Am 23. September 2022 hat uns die Scope Hamburg GmbH das vorläufige Ratingergebnis mitgeteilt, dass sie ein Downgrade des Emittentenrating der KGAL GmbH & Co. KG von BBB-/Stable auf BB/Stable vorgenommen hat. Das Downgrade des Emittentenrating spiegelt im Wesentlichen die Änderung der Ratingsmethodik der Scope Hamburg GmbH zum 2. Mai 2022 wider.



Das Scope-Rating für kurzfristige Verbindlichkeiten der KGAL GmbH & Co. KG wurde mit S-3 bewertet, was die Einschätzung eines akzeptablen Kreditrisikos bei angemessener Fähigkeit zur Rückzahlung kurzfristiger Verpflichtungen widerspiegelt; für vorrangig unbesicherte Verbindlichkeiten wurde das Rating BB+ vergeben.



Inbesondere da die KGAL GmbH & Co. KG gegenüber ihrer Tochtergesellschaft physible GmbH eine unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße und pünktliche Zahlung der Zinsen sowie des Nennbetrags für die gesamte Laufzeit der Anleihe physible Enterprise I 18/23 (ISIN / WKN: DE000A2LQST9 / A2LQST) übernommen hat, wurde korrespondierend ein Downgrade des Emissionsrating (Anleiherating) der physible GmbH von BBB auf BB+ durchgeführt.



Kontakt:

Axel Kriebitz

Abteilung Compliance

KGAL GmbH & Co. KG



T +49 89 64143-429

M +49 172-6265347

