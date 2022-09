Das österreichische Batterieanalytik-Startup Aviloo hat mit dem sogenannten "Flash-Test" ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Der neue Test sollden Zustand von Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen in nur drei Minuten ermitteln und diesen in einem herstellerunabhängigen Report mit dem Aviloo-Score ausweisen. Der Test eignet sich vor allem für Unternehmen, die an schnellen, kostengünstigen Lösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...