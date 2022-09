RTL will seine Aktien am französischen TV Sender M6 verkaufen. Die von uns berichtete Übernahmespekulation geht auf. Von Jörg Lang Am vergangenen Mittwoch erschien die neue Ausgabe von BÖRSE Online Express. Der für die Abonnenten von BÖRSE ONLINE kostenlose Weekly-Newsletter hatte die Aktie des französischen TV-Konzerns M6 Metropole Television vorgestellt. Der TV Sender wollte eigentlich mit dem Wettbewerber TF1 fusionieren. Allerdings hatten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...