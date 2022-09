Gelnhausen (ots) -Das Buch "Jeder und die Anderen" beschreibt die Reise eines vom Alltagsleben gelangweilten Einzelnen ("Jeder - wir alle") durch eine gespaltene deutsche Gesellschaft ("die Anderen"), in der die Selbstverwirklichung des Einzelnen über den Idealen der Gemeinschaft steht.Dabei trifft "Jeder" auf der Suche nach seiner Wahrheit, auf Menschen am Rande der Gesellschaft, die ihre Wahrheit bereits gefunden haben.Im Laufe seiner Reise und durch die Begegnungen mit den "Anderen" setzt sich "Jeder" mit gesellschaftlichen, ökonomischen und philosophischen Fragen auseinander, die ihm letztlich dabei helfen, seine Wahrheit zu finden.In "Jeder und die Anderen" schickt Maximilian Böhm seine Hauptfigur auf eine Reise durch die moderne Gesellschaft, die den Menschen keine Wahl lässt - Anpassung oder Absturz.Die Hauptfigur des Buches erkennt, dass er sich den Risiken des Lebens stellen muss, um seine Wahrheit zu finden. - Wird es ihm gelingen oder ist es bereits zu spät und sein Leben findet ohne ihn statt?Zum Buch: Jeder und die Anderen von Maximilian Böhm, 9,99 Euro, ISBN: 9783756213856Zum Autor: Maximilian Böhm studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaften in Mainz am Rhein und lebt heute, nach beruflichen Stationen in Frankfurt/Main, London und München im Großherzogtum Luxemburg. "Jeder und die Anderen" ist sein fünfter Roman.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite www.maximilianboehm.com finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5330087