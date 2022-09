Die Deutsche Post DHL setzt den Expansionskurs der vergangenen Jahre weiter fort. So hat sich der DAX-Konzern die Mehrheit am niederländischen E-Commerce-Spezialisten Monta gesichert. Der Deal muss allerdings noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden. Auf ihrer Homepage schreibt die Deutsche Post: "Monta wurde 1999 gegründet und hat sich schnell zu einem der führenden Anbieter von E-Commerce- und E-Fulfillment-Services in den Niederlanden entwickelt. Mit 1.000 Mitarbeitern und 14 ...

