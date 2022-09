NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel in einer Branchenstudie für Eni von 18,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Papier des italienischen Ölkonzerns habe sich zuletzt deutlich schlechter als der Sektor entwickelt und bietet daher noch viel Potenzial, gerade weil Eni eine hohe Dividende zahle und ein deutlicher Rückkauf von Aktien zu erwarten sei, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Studie zum Ölsektor./zb/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 16:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

ENI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de