EUR/USD angesichts restriktiver US-Geldpolitik ohnehin unter Druck Euro auf 20-Jahres-Tief - Italien-Wahl hinterlässt Spuren Die europäische Gemeinschaftswährung fällt nach der Italien-Wahl auf ein frisches 20-Jahres-Tief. Am Morgen notierte das Währungspaar EUR/USD zwischenzeitlich bei rund 0,9551 Dollar. Noch tiefer lag der Euro gegenüber dem Dollar Anfang 2022 und damit nach seiner Einführung in der Eurozone als physisches Bargeld. Italien-Wahl lässt Euro weiter taumeln - weitere Abwärtsrisiken denkbar Die italienische Parlamentswahl hat für ein Kursbeben an den europäischen Devisenmärkten gesorgt. Hochrechnungen zufolge erhielt die Rechtsaußen-Partei Fratelli d'Italia (FDI) um Giorgia Meloni rund ein Viertel aller Stimmen, welche damit als stärkste Kraft fungiert. Die Wahlsiegerin hatte darauf verwiesen, Steuern zu senken und auch angesichts der hohen Belastungen in der aktuellen Energiekrise den Bürgern entgegenkommen zu wollen. Vor dem Hintergrund des hohen italienischen Schuldenstands dürften die Pläne auf Unbehagen stoßen. Insgesamt wird die Partei FDI als weniger Euro-freundlich angesehen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

