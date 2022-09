München (ots) -Im Vordergrund des diesjährigen Tages der Zahngesundheit, der unter dem Motto "Gesund beginnt im Mund - in Kita & Schule" am 25. September 2022 stattfand, steht die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe. Die Münchener Verein Versicherungsgruppe nimmt den Tag der Zahngesundheit zum Anlass, auf die Bedeutung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen hinzuweisen. Der Münchener Vorsorgespezialist stellt daher Kitas und Schulen nachhaltige und umweltbewusste Zahnputzsets zur Verfügung. Die Sets sind kindgerecht und bestehen aus einem Krokodilzahnbürstenhalter aus Holz mit integrierter 3-minütiger Sanduhr, um die optimale Putzdauer im Blick zu haben, einer Kinderzahnbürste aus Bambus sowie einer Kulturtasche aus Jute. Interessierte Schulen und Kitas können sich unter presse@muenchener-verein.de bis zum 24. Oktober 2022 melden. Aus allen teilnehmenden Schulen und Kitas werden fünf Einrichtungen ausgewählt, die je 100 Sets zugeschickt bekommen.Rund 80 Prozent der 12-Jährigen in Deutschland haben keine Probleme mit Karies an ihren Zähnen. Zu verdanken ist das einem bundesweiten Präventionsprogramm, das die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe von Kindern und Jugendlichen fördert. Derzeit nehmen etwa 4,6 Millionen Kinder und Jugendliche an der Gruppenprophylaxe teil. Im Fokus stehen die kind- und jugendgerechte Mundhygiene, Aufklärung zur richtigen Ernährung sowie Vorsorgeuntersuchungen in den Kitas und Schulen. Trotzdem hat Karies bei Kindern unter drei Jahren zugenommen, bis zu 15 Prozent sind davon betroffen."Uns ist bekannt, dass aufgrund der Coronapandemie die Mundhygiene in vielen Kitas vernachlässigt oder ganz eingestellt wurde", unterstreicht Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe. "Als einem der führenden Zahnzusatzversicherer in Deutschland liegt es uns sehr am Herzen, Eltern, Jugendliche und Kinder auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, um Folgeschäden erst gar nicht aufkommen zu lassen. Es ist wichtig, dass schon die Kleinsten mit einer guten Prävention starten."Der Münchener Verein bietet zwei Zahnzusatzversicherungen an, die von unabhängigen Ratingagenturen und Verbraucherorganisationen ausgezeichnet wurden. So zuletzt im Juni 2022 von Stiftung Warentest für das Produkt ZahnGesund. In diesem Produkt bietet der Münchener Verein auch für Kinder und Jugendliche Tarife an, beispielsweise für kieferorthopädische Behandlungen, Zahnfüllungen für den Zahnerhalt oder Zahnersatzleistungen bei Zahnunfällen.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5330155