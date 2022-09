VIDEO: LIVE-Präsentation: HIVE Blockchain - Einer der weltweit größten Produzenten von Krypto-Währungen

Anzeige / Werbung



Die Idee und das steigende Verlangen, neue alternative Zahlungssysteme zu nutzen, dürfte nicht mehr aus der Welt zu schaffen sein. Wenngleich einige Länder Schranken setzen werden, sind andere Länder dafür bereit.

HIVE steht wohl für einen Bienenstock, und man konnte für dieses Technologieunternehmen keinen passenderen Namen finden. Hinter einem scheinbar wahllosen Durcheinander stehen exakte Regeln, hohe Innovation und ein konkreter Plan. Das sind in erster Linie Selbsterhalt und Mehrung. Dabei entstehen wertvolle Produkte. Honig, das flüssige Gold, einerseits; bei HIVE sind dies Bitcoins + More.



Executive Chairman Frank Holmes war und ist nebenbei ein international renommierter Portfolio Manager; eine Investment-Legende mit bisherigem Schwerpunkt Gold Mining. Mit einfachen Worten überzeugt er im Video, dass Krypto-Währungen, neben Gold, zu ernst zu nehmenden Alternativen des inzwischen maroden Geldsystems aufsteigen und bestehen können.



Beide Asset-Klassen gelten als dezentral; Gold kann man in die Hand nehmen, Bitcoins hingegen sind digital.



Die Idee und das steigende Verlangen, neue alternative Zahlungssysteme zu nutzen, dürfte nicht mehr aus der Welt zu schaffen sein. Wenngleich einige Länder Schranken davor setzen werden, führen sie andere Länder früher oder später ein.



Frank Holmes in Zürich

Das kanadische Technologieunternehmen war und ist Vorreiter in vielerlei Hinsicht:

- Erster börsengehandelter Produzent von Krypto-Währungen - Generiert Bitcoin und Ethereum - HIVE-Aktie gelistet in Kanada, USA und Deutschland (TSX-V: HIVE; FSE: HBFA) - Nachhaltige Produktion mit 100% grüner Energie (Wasserkraft) - Inzwischen weltweit wohl drittgrößter Produzent von Krypto-Währungen





axinocapital.de und Frank Holmes in Schweden



Doch das Unternehmen ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern behält stets den Blick in die Zukunft und investiert auch in neue Innovationen.





Alle Rechenzentren von HIVE befinden sich im kühlen Norden Europas; die Produktionsstätte in Schweden sogar unweit des arktischen Polarkreises. Nicht gerade ein geeigneter Ort für professionellem Gemüseanbau. Doch man arbeitet an Plänen, die von den gewaltigen Rechenzentren abstrahlende Wärme nicht ungenutzt entweichen zu lassen, sondern sie auf angrenzende Gewächshäuser, die noch gebaut werden müssten, umzuleiten.





Mit HIVE sind dort bereits viele neue Arbeitsplätze entstanden. Das neue nachhaltige Begleitprojekt dürfte für die Anwohner im entlegenen Norden Schwedens sicherlich eine weitere Bereicherung werden.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über HIVE Blockchain Technologies und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/ hive oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der HIVE Blockchain Technologies Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der HIVE Blockchain Technologies Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: CA43366H7040

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )